China diz que perdoa empréstimos concedidos a 17 países da África e disponibiliza US$ 10 bilhões em fundos do FMI

De acordo com o Banco Mundial, o país asiático é responsável por quase 40% da dívida bilateral e privada de credores que os países mais pobres precisam para atender este ano

Agência Sputnik - Em uma medida anunciada pelo Ministério das Relações exteriores da China e citada pela Bloomberg, o governo chinês disse que perdoará 23 empréstimos sem juros a 17 países africanos e redirecionará US$ 10 bilhões (R$ 51 bilhões) de suas reservas do Fundo Monetário Internacional (FMI) para nações do continente.

A informação foi divulgada enquanto Pequim participava do Fórum de Cooperação China-África. Não foram fornecidos detalhes sobre o valor dos empréstimos que, segundo a pasta amadureceu no final de 2021, nem foi declarado quais nações deviam o dinheiro.

Segundo estudo da Universidade Johns Hopkins, desde 2000, Pequim anunciou várias rodadas de perdão de dívidas de empréstimos sem juros para países africanos, cancelando pelo menos US$ 3,4 bilhões (R$ 17,3 bilhões) em dívidas até 2019.

Atualmente, a China é responsável por quase 40% da dívida bilateral e privada de credores que os países mais pobres do mundo precisam para atender este ano, de acordo com o Banco Mundial.

Pequim também entregou US$ 3 bilhões (R$ 15,3 bilhões) de US$ 10 bilhões (R$ 51 bilhões) em instalações de crédito prometidas a instituições financeiras africanas, de acordo com a mídia.

Além disso, este ano a China concordou com a entrada sem tarifas para 98% das exportações de 12 países africanos e forneceu assistência alimentar de emergência para Djibuti, Etiópia, Somália e Eritreia

Portanto, o anuncio feito pelo MRE destaca os esforços da China para construir laços com as nações em desenvolvimento, particularmente através de sua iniciativa Nova Rota da Seda.

