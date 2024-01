China diz ter descoberto estrangeiro espionando para o serviço secreto do Reino Unido

Apoie o 247

(Sputnik) - As agências de segurança chinesas expuseram um cidadão estrangeiro suspeito de espionar para o serviço secreto de inteligência do Reino Unido, o MI6, disse o Ministério da Segurança do Estado da China nesta segunda-feira (8).

O suposto espião, identificado pelo sobrenome Huang, liderava uma consultoria estrangeira e foi recrutado pelo MI6 em 2015 para realizar atividades de espionagem e coletar dados de inteligência na China, disse o ministério em um comunicado. Huang recebeu treinamento de inteligência e equipamento especial de espionagem no Reino Unido e visitou a China várias vezes desde 2015, disse o comunicado.

Uma investigação conduzida pelos serviços de segurança chineses descobriu que Huang estava envolvido em atividades de espionagem na nação asiática e entregou 14 peças de inteligência ao MI6, incluindo informações ultrassecretas. Portanto, o indivíduo foi considerado suspeito em um caso criminal de acordo com a lei chinesa, disse o ministério.

Os órgãos de segurança chineses informaram o consulado do Reino Unido e organizaram uma visita consular para o suposto espião, disse o relatório. Não foram fornecidos dados sobre a nacionalidade, idade e empresa em que Huang trabalhava.

