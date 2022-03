China e Camboja concordam em avançar cooperação no Cinturão e Rota

Apoie o 247

Xinhua - O presidente chinês, Xi Jinping, conversou por telefone com o primeiro-ministro cambojano, Samdech Techo Hun Sen, na sexta-feira, 18, com os dois lados concordando em promover a cooperação do Cinturão e Rota.



Os dois lados devem se engajar na construção conjunta do Cinturão e Rota de alta qualidade, acelerar a construção de grandes projetos como rodovias, aeroportos e zonas econômicas especiais e expandir a cooperação em áreas emergentes como finanças e economia digital, disse Xi.



Xi observou que, com os esforços conjuntos de ambos os lados, as relações China-Camboja resistiram aos testes e se tornaram ainda mais inquebráveis.



Enfrentando grandes mudanças globais e a pandemia, ambas inéditas em um século, a China e o Camboja promoveram firmemente a construção de uma comunidade com um futuro compartilhado, dando um exemplo de forjar um novo tipo de relações internacionais, disse ele.



A Parceria Econômica Regional Abrangente e o acordo de livre comércio China-Camboja devem ser totalmente aproveitados para levar o comércio bilateral a um novo nível, disse Xi.

O lado chinês importará mais produtos agrícolas de alta qualidade do Camboja, realizará mais cooperação com o Camboja para melhorar o bem-estar das pessoas e implementará projetos relacionados a estradas e educação nas áreas rurais, de modo a ajudar a desenvolver a agricultura no Camboja e retirar os agricultores da pobreza, observou.



A China continuará apoiando o Camboja em sua luta contra a pandemia de Covid-19 e explorará novos modelos de intercâmbios culturais e pessoais com o Camboja no contexto da pandemia.



Xi enfatizou que a China apoia firmemente o papel central da Associação das Nações do Sudeste Asiático (ASEAN) na arquitetura de cooperação regional e apoia o bloco em desempenhar um papel maior nos assuntos regionais e internacionais.



A China também apoia o Camboja no cumprimento de seu dever como presidente rotativo da ASEAN este ano, disse Xi, acrescentando que a China está pronta para trabalhar com o Camboja e outros países da ASEAN para impulsionar o desenvolvimento contínuo da parceria estratégica abrangente China-ASEAN.



Hun Sen parabenizou sinceramente a China pela realização bem-sucedida dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Inverno de Pequim e pela realização bem-sucedida das "duas sessões".



O primeiro-ministro disse acreditar que, sob a forte liderança do presidente Xi, a China fará mais grandes conquistas.

O rápido crescimento bilateral Camboja-China e o bom andamento de projetos no âmbito da construção conjunta do Cinturão e Rota demonstram conquistas de sua parceria de grande cooperação estratégica e construção de uma comunidade Camboja-China com um futuro compartilhado, Hun Sen disse, acrescentando que isso mostra que o Camboja e a China são verdadeiros irmãos de ferro.



O Camboja adere à política Uma Só China e apoia firmemente a posição da China em questões relacionadas a Taiwan e Xinjiang, ele observou.



O lado está pronto para estudar o 65º aniversário do estabelecimento dos laços diplomáticos entre os dois países no próximo ano como uma oportunidade para aprofundar os intercâmbios e cooperação em comércio e comércio, bem como intercâmbios interpessoais e culturais e outros campos e avançar a cooperação do Cinturão e Rota, de modo a elevar uma parceria de cooperação estratégica abrangente Camboja-China a um novo nível.



Hun Se agradeceu à China por fornecer suprimentos, vacinas e outras assistências ao Camboja em sua luta contra a Covid-19, expressando sua esperança de uma cooperação anti-pandemia mais forte.



Como presidente rotativo da ASEAN este ano, o Camboja tem pedido ativamente o desenvolvimento das relações ASEAN-China, acrescentou.



Os dois líderes também trocaram opiniões sobre a situação na Ucrânia. Os dois lados laterais devem manter uma posição equilibrada e fazer exercícios positivos para promover e corrigir a paz.

