China e Covid-19 serão os temas centrais de Joe Biden na cúpula do G7

Na primeira reunião do G7 desde que assumiu a presidência dos Estados Unidos, a se realizar na próxima sexta-feira (19), Joe Biden se concentrará "em uma resposta global à pandemia da Covid-19", além da coordenação para a produção e distribuição de vacinas e a recuperação econômica mundial. No centro das preocupações do novo presidente dos EUA está o enfrentamento dos "desafios" da concorrência com a China edit