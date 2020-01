China e EUA devem assinar acordo comercial na próxima semana

O vice-primeiro ministro chinês Liu He vai a Washington na próxima semana para assinar o chamado acordo da Fase 1 com os EUA, em um passo para amenizar a guerra comercial entre as maiores economias do planeta edit

247 - A China e os Estados Unidos assinam na próxima semana em Washington o acordo da Fase 1, segundo informou nesta quinta-feira (9) o ministério chinês do comércio. O chefe da equipe negociadora chinesa, vice-primeiro ministro Liu He, irá aos Estados Unidos para dar esse passo no sentido da interrupção da guerra comercial.

Liu visitará Washington nos dias 13 e 15 de janeiro, disse Gao Feng, porta-voz do Ministério do Comércio.

As equipes de negociação de ambos os lados permanecem em estreita comunicação sobre os arranjos específicos da assinatura, disse Gao a repórteres em uma coletiva de imprensa.

O presidente dos EUA, Donald Trump, disse em 31 de dezembro que o acordo da Fase 1 com a China seria assinado em 15 de janeiro na Casa Branca. Trump também disse que assinaria o acordo com "representantes de alto nível da China" e que mais tarde viajaria a Pequim para iniciar negociações da próxima fase.

Espera-se que o acordo da Fase 1 alcançado no mês passado reduza as tarifas e aumente as compras chinesas de produtos agrícolas, energia e manufaturados dos EUA, enquanto aborda algumas disputas sobre propriedade intelectual.

Mas nenhuma versão do texto foi tornada pública e as autoridades chinesas ainda não se comprometeram publicamente com pontos-chave, como o aumento das importações de bens e serviços dos EUA em US $ 200 bilhões em dois anos.

Os Estados Unidos lançaram uma guerra comercial contra Pequim há um ano e meio por alegações de práticas comerciais desleais, como roubo de propriedade intelectual dos EUA e subsídios que beneficiam injustamente as empresas estatais chinesas, informa a Reuters.