China e Europa promovem cooperação antiepidêmica

247 - O vice-premiê chinês Liu He, que também é membro do Birô Político do Comitê Central do Partido Comunista da China, preside em conjunto com Valdis Dombrovskis, vice-presidente executivo da Comissão Europeia, o 8º Diálogo Econômico e Comercial de Alto Nível China-União Europeia (UE). A reunião é realizada por videoconferência.

A promoção conjunta da cooperação antiepidêmica e da recuperação econômica realizada pela China e Europa beneficiarão ambos os lados e o mundo inteiro, disse o vice-primeiro-ministro chinês, Liu He, nesta terça-feira (28).

Na reunião, os dois lados fizeram discussões profundas, francas e práticas sobre o tema "Cooperação China-UE pós-Covid-19, Promoção da Recuperação e Crescimento Constantes da Economia Global" e alcançaram uma série de resultados frutíferos no combate conjunto à epidemia, governança econômica global, segurança da cadeia industrial e de suprimentos, negociações sobre acordos de investimento China-UE, reforma da OMC, expansão da abertura do mercado, economia digital, interconectividade, além da cooperação financeira e tributária, informa a Xinhua.

Observando que este ano marca o 45º aniversário do estabelecimento das relações diplomáticas China-UE, eles disseram que o Diálogo Econômico e Comercial de Alto Nível China-UE é de grande importância no contexto da Covid-19 e do grave impacto na economia mundial .

Os dois lados concordaram em trabalhar juntos para implementar o importante consenso alcançado entre seus líderes.

Eles concordaram em fortalecer o entendimento mútuo, criar certeza em meio à incerteza, aumentar a confiança do mercado e promover conjuntamente a cooperação econômica e comercial China-UE a um novo patamar na era pós-epidemia.

Liu disse que a epidemia da Covid-19 é um desafio comum para a humanidade. "Sendo duas grandes economias globais, a China e a Europa promovem conjuntamente a unidade global no combate à pandemia, impulsionam a recuperação econômica e salvaguardam conjuntamente o multilateralismo e o sistema de livre comércio, o que é benéfico para a China, a Europa e o mundo inteiro", afirmou.

Dombrovskis assinalou que a UE e a China são importantes parceiros de cooperação, e que promover o desenvolvimento das relações bilaterais é do interesse comum de ambos os lados.

