China e Irã anunciam implementação de plano abrangente de cooperação

Xinhua - O conselheiro de Estado chinês e ministro das Relações Exteriores, Wang Yi, conversou na sexta-feira (14) com o ministro das Relações Exteriores do Irã, Hossein Amir Abdollahian, em Wuxi, província de Jiangsu, leste da China.



Os dois lados anunciaram o lançamento da implementação de um plano de cooperação abrangente.



Wang disse que a China está pronta para trabalhar com o Irã para implementar o consenso alcançado pelos dois chefes de Estado, fortalecer a comunicação e coordenar ações, enriquecer constantemente a conotação da parceria estratégica abrangente China-Irã e abrir uma nova era para o desenvolvimento dos laços bilaterais para os próximos 50 anos.



Abdollahian, em nome do presidente iraniano Ebrahim Raisi, disse que o Irã apoia firmemente a China na salvaguarda de seus interesses centrais e adere firmemente à política de uma só China.



O Irã participará ativamente da construção conjunta do Cinturão e Rota, disse Abdollahian, acrescentando que desenvolver relações com a China é a principal decisão do Irã. O lado iraniano está firmemente comprometido com o avanço da cooperação Irã-China e apoia firmemente os Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim.



Os dois lados anunciaram em conjunto o lançamento da implementação do plano de cooperação abrangente de 25 anos e realizaram discussões aprofundadas. Ambos os lados concordaram em intensificar a cooperação em energia, infraestrutura, capacidade de produção, ciência e tecnologia e assistência médica e de saúde.



Eles também concordaram em expandir a cooperação em agricultura, pesca e segurança cibernética, bem como promover a cooperação tripartida e aprofundar os intercâmbios interpessoais e culturais em educação, cinema e treinamento de pessoal.



Os dois lados também trocaram opiniões sobre a situação nuclear iraniana.



Wang disse que o certo e o errado da questão nuclear iraniana é claro. A retirada unilateral dos EUA do Plano de Ação Abrangente Conjunto (JCPOA) criou diretamente as dificuldades da atual situação. Os Estados Unidos devem arcar com a maior responsabilidade e corrigir seu erro o mais rápido possível



A China apoiará firmemente a retomada das negociações sobre a implementação do JCPOA e continuará a participar construtivamente nas negociações de acompanhamento, disse ele.



Espera-se que todas as partes superem as dificuldades e se encontrem no meio do caminho para avançar no processo de solução política e diplomática, disse Wang.



Elogiando o papel construtivo desempenhado pelo lado chinês, Abdollahian disse que o Irã está comprometido em alcançar um conjunto de acordos de garantia estável por meio de negociações sérias e está disposto a manter uma comunicação estreita com a China.

