China e Rússia inauguram ponte transfronteiriça

Apoie o 247

ICL

247 - A China e a Rússia inauguraram nesta sexta-feira (10) uma ponte transfronteiriça. A ponte liga as cidades de Blagoveschensk, na Rússia, e Heihe, localizada na província de Heilongjiang, no nordeste da China. A construção começou em 2016, com um orçamento de 2,47 bilhões de yuans, aproximadamente 12,5 bilhões de reais.

O transporte entre as duas cidades dependia de barcos ou estradas temporárias, construídas no gelo, durante os meses do inverno. Desta forma, a ponte proporcionará uma rota entre as duas margens que está disponível 365 dias por ano.

A China e a Rússia compartilham uma fronteira com mais de 4.000 quilômetros de extensão, que separa a parte mais oriental da Rússia do nordeste da China.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

No início de fevereiro passado, os líderes da China e da Rússia, Xi Jinping e Vladimir Putin, respectivamente, proclamaram uma "amizade sem limites" entre as duas nações.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O comércio entre a China e a Rússia subiu 35,9%, em 2021. A Rússia é um importante fornecedor de petróleo, gás, carvão e bens agrícolas, beneficiando de um superávit comercial com a China.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Desde que sanções contra a Rússia foram impostas, em 2014, depois da incorporação da Crimeia à Rússia, o comércio bilateral entre Pequim e Moscou cresceu mais de 50%.

A China tornou-se o maior destino das exportações da Rússia.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE