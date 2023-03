China envia 9 aeronaves ao estreito após alertar Taiwan sobre reunião com chefe do Senado dos EUA

Apoie o 247

Sputnik - A chefe de Estado taiwanesa está nos Estados Unidos, país que não visitava desde 2019. Pequim alertou sobre uma resposta não especificada à ilha caso a líder se reúna com presidente do Senado norte-americano durante a viagem.

Nesta sexta-feira (31), nove aeronaves chinesas cruzaram a linha mediana do estreito de Taiwan realizando patrulhas de prontidão de combate. A ação acontece após Pequim instar Taiwan sobre uma possível "resposta" caso a presidente taiwanesa, Tsai Ing-wen, se encontre com o presidente da Câmara dos Estados Unidos, Kevin McCarthy em Los Angeles.

As informações do Ministério da Defesa taiwanês citadas pela Reuters, afirmam que as nove aeronaves cruzaram pontos no norte, centro e sul da linha mediana do estreito, que costumava servir como uma barreira não oficial entre os dois lados.

Em resposta, as Forças Armadas de Taiwan responderam usando suas próprias aeronaves e navios para monitorar a situação usando o princípio de "não escalar conflitos ou causar disputas", disse a pasta.

"O desdobramento das forças militares da China deliberadamente criou tensão no estreito de Taiwan, não apenas minando a paz e a estabilidade, mas também teve um impacto negativo na segurança regional e no desenvolvimento econômico", afirmou o ministério.

Tsai chegou aos Estados Unidos na quarta-feira (29), parando a caminho da América Central. Ela deve se encontrar com McCarthy em Los Angeles em seu caminho de volta para Taipé em abril, e a China ameaçou uma retaliação não especificada se a reunião for realizada, segundo a mídia.

Em um evento ontem (31) em Nova York, a presidente de Taiwan disse que a culpa pelo aumento das tensões é da China, de acordo com trechos de seus comentários relatados por seu escritório. Entretanto, Pequim reivindica que a ilha faz parte da política de Uma Só China, sendo assim, faz parte do território chinês.

