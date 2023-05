China está pronta para resolver crise ucraniana em conjunto com a Rússia, diz chanceler

Em reunião com Lavrov, o ministro das Relações Exteriores da China, Qin Gang, falou sobre as possibilidades de atuar pela paz na Ucrânia edit

TASS - Durante as conversas realizadas nesta quinta-feira (4), com seu homólogo russo, Sergey Lavrov, na Índia, o ministro das Relações Exteriores da China, Qin Gang, disse que o lado chinês está pronto para dar uma contribuição prática para a resolução da crise ucraniana em cooperação com a Rússia, informou o Ministério das Relações Exteriores da China nesta sexta-feira.

"A China ajudará e promoverá persistentemente as negociações de paz. Estamos prontos para dar uma contribuição prática para a resolução política da crise ucraniana por meio de contatos e coordenação com a Rússia", disse Qin Gang, citado pelo site do ministério.

Durante a reunião, o principal diplomata chinês disse que os laços entre Pequim e Moscou se intensificaram após a recente visita do presidente chinês, Xi Jinping, à Rússia.

"China e Rússia têm mantido contatos ativos em todos os níveis, promovendo a cooperação em todas as direções", disse Qin Gang.

"A China está pronta (...) para intensificar os contatos estratégicos com a Rússia, para fortalecer e aprofundar a cooperação em todas as áreas", acrescentou o diplomata.

Ambos os lados reafirmaram a intenção de melhorar a coordenação no âmbito de importantes organizações e formatos internacionais, como a Organização de Cooperação de Xangai (OCX), Brics (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul), o Grupo dos Vinte (G20) e as Nações Unidas. Pequim e Moscou juntos "resistirão a todas as manifestações de hegemonia, defenderão os interesses comuns dos países com mercados emergentes e nações em desenvolvimento, defenderão a igualdade e a justiça no mundo", disse o ministro.

