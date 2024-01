China-EUA: Intercâmbios intensos em diversas áreas são um bom começo em 2024, escreve o Global Times em editorial

Jornal chinês apresenta um quadro otimista sobre as relações com os EUA edit

Global Times - Os intercâmbios entre a China e os Estados Unidos em várias áreas tiveram um bom começo em 2024. No primeiro dia do Ano Novo, líderes dos dois países trocaram cartas de congratulações pelo 45º aniversário do estabelecimento de relações diplomáticas entre as duas nações. Em seguida, foram realizadas, em Washington, as 17ªs Conversas de Coordenação de Política de Defesa China-EUA, de 8 a 9 de janeiro. Na terça-feira (9), Liu Jianchao, chefe do Departamento Internacional do Comitê Central do Partido Comunista da China (PCCh), visitou os EUA e foi convidado para proferir um discurso no Council on Foreign Relations, além de participar de diálogos com o lado norte-americano. Ao mesmo tempo, a visita da Equipe de Tênis de Mesa da Universidade de Pequim aos EUA e da Equipe de Tênis de Mesa da Universidade da Virgínia à China recriou uma cena clássica na história das relações China-EUA, onde a pequena bola impulsiona a grande bola.

As trocas simultâneas nos campos militar, diplomático e civil são notáveis neste período em que as relações China-EUA estão se estabilizando e se recuperando. A retomada e a proximidade das trocas são aguardadas pela sociedade chinesa, pela sociedade norte-americana e pela comunidade internacional. Se as relações China-EUA permanecerem estáveis, a situação mundial não entrará em caos; se as relações China-EUA forem instáveis, o resto do mundo ficará preocupado.

As percepções, políticas e ações dos EUA em relação à China nos últimos anos já levaram as relações China-EUA a uma baixa considerável, criando grandes riscos e perigos potenciais para o mundo. As sérias consequências das políticas de curto prazo dos EUA forçaram uma reflexão racional, e as preocupações e expectativas da comunidade internacional formaram uma sinergia que levou os EUA a fazer certos ajustes em suas relações com a China. Após a reunião em São Francisco, os EUA demonstraram mais entusiasmo do que antes em implementar o consenso importante dos dois chefes de Estado, e esperamos que isso seja resultado dos EUA terem aprendido com os altos e baixos nas relações China-EUA no ano passado, e que não cometam os mesmos erros novamente.

Sinais de relaxamento nas relações China-EUA também surgiram no início de 2023, mas foram rapidamente interrompidos pela sensacionalização dos EUA do "incidente do balão". Muitas ações concretas dos EUA em questões relacionadas ao Estreito de Taiwan, ao Mar do Sul da China e às exportações de alta tecnologia para a China não apenas deixaram de implementar o consenso alcançado pelos líderes e os compromissos do presidente dos EUA, Joe Biden, mas algumas seguiram completamente na direção oposta, criando um vórtice após o outro nas relações bilaterais. Este ano, as relações China-EUA precisam se libertar desses redemoinhos.

Em relação às relações China-EUA, a China sempre enfatizou o respeito mútuo, a coexistência pacífica e a cooperação ganha-ganha. Os EUA devem realmente se aproximar da China. Enquanto os EUA continuarem a categorizar a China como um "competidor" ou mesmo uma "ameaça", todas as suas políticas em relação à China, no final das contas, empurrarão a China nessa direção, e os gestos dos EUA de aliviar as tensões, bem como de comunicação e trocas, podem ser vistos pela China como meras manobras táticas ou medidas expedientes sem sinceridade, ou até mesmo com intenções maliciosas. Os EUA precisam trabalhar em conjunto com a China para reconstruir a confiança mútua política básica; caso contrário, será impossível alcançar um desenvolvimento saudável, estável e sustentado das relações bilaterais.

Os EUA, por um lado, estão buscando o que chamam de intensa competição com a China, enquanto, por outro lado, estão preocupados que essa competição possa sair do controle e se transformar em conflito e confrontação. Isso por si só é contraditório. Se os EUA buscarem a comunicação e trocas apenas com o propósito de competir "seguramente" com a China sem preocupações, a eficácia de tais comunicações e trocas será limitada. É ainda menos provável que garanta que a competição iniciada pelos EUA sempre permanecerá dentro das "guardas" idealizadas pelos EUA. Os EUA devem abandonar essa ideia irrealista o mais rápido possível.

Nesta rodada de comunicação, a China expressou seu sincero desejo de fortalecer a cooperação com os EUA e boa vontade para uma coexistência pacífica. No entanto, a China também reiterou sua determinação inabalável de não comprometer ou ceder na questão de Taiwan. Os EUA devem reconhecer e respeitar as principais preocupações da China. Em questões relacionadas aos interesses centrais da China, especialmente a questão de Taiwan, que está no cerne dos interesses centrais da China, os EUA devem agir com cautela e não ultrapassar as linhas vermelhas. Isso é um pré-requisito para o correto tratamento das relações China-EUA. Sem essa base, discussões significativas se tornam impossíveis.

