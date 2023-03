China exalta liderança e sabedoria de Dilma no comando do banco dos BRICS

Um porta-voz oficial do governo chines declarou à imprensa a importância da brasileira no cargo edit

247 - Após a ex-presidente Dilma Rousseff assumir a chefia do banco dos BRICS, um porta-voz oficial do governo chines declarou à imprensa a importância da brasileira com sua liderança e sabedoria para comandar o cargo em questão.

"Como país anfitrião, a China dá as boas-vindas a Dilma Rousseff para assumir seu novo cargo, continuará a aprofundar a cooperação geral com o NDB e a apoiará totalmente em seu bom desempenho de funções na China", disse o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores Mao Ning

Mao observou que Dilma, como uma política e economista conhecida, está ativamente comprometida com a causa do desenvolvimento global há muito tempo e goza de excelente reputação e influência significativa na comunidade internacional. “A China agradece a indicação do governo brasileiro de Dilma Rousseff como presidente do NDB, o que mostra plenamente a importância que atribui ao NDB e ao mecanismo de cooperação do BRICS”, acrescentou.

O porta-voz disse ainda que "a China espera mais conquistas e desenvolvimento sob a liderança sábia e profissional de Dilma Rousseff com os esforços conjuntos de todos os Estados membros e maiores contribuições para o desenvolvimento e prosperidade dos BRICS e outros mercados emergentes e países em desenvolvimento".

