China faz apelo para evitar guerra civil no Afeganistão

O chefe da diplomacia chinesa pede que a comunidade internacional contribua para a paz, a estabilidade e o desenvolvimento do Afeganistão edit

247 - O Ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, insistiu em evitar uma guerra civil no Afeganistão e pediu a resolução de problemas sociais e conflitos entre grupos étnicos e seitas religiosas, informa a Prensa Latina.

Segundo o Ministério das Relações Exteriores da China, o chanceler fez essas observações ao discutir com seu colega holandês, Sigrid Kaag, os acontecimentos no país da Ásia Central após o avanço do Talibã.

Wang considerou necessário que a comunidade internacional alcance um consenso sobre o Afeganistão e instou os Estados Unidos a fornecerem assistência econômica e humanitária para garantir uma transição pacífica e ajudar o país da Ásia Central a superar os desafios futuros.

O ministro chinês exortou também a União Europeia a contribuir para a paz, a estabilidade e o desenvolvimento do Afeganistão.

