China faz progressos no combate ao coronavírus e ‘luta continua árdua’, diz Xi Jinping

247 - Em visita nesta terça-feira (10) à cidade de Wuhan, onde se originou a epidemia, o secretário-geral do Comitê Central do Partido Comunista da China e presidente da República, Xi Jinping, pediu firmes, sólidos e meticulosos esforços de prevenção e controle.

O líder chinês disse que, graças ao trabalho árduo, a situação em Hubei e Wuhan tem mostrado mudanças positivas com progresso importante, mas a tarefa de prevenção e controle continua árdua, informa Xinhua.

Xi ressaltou que é necessário continuar a assumir a prevenção e o controle da epidemia como uma tarefa de importância primordial.

Elogiando os moradores de Wuhan, o presidente destacou que a tendência positiva no controle epidêmico não poderia ser conquistada sem seu sacrifício, devoção, perseverança e esforços.

Com suas ações concretas, os moradores de Wuhan demonstraram a força e o espírito da China, bem como o amor do povo chinês por sua família e nação, o que lhes permite permanecer unidos nos bons e maus momentos, disse Xi.

No Hospital Huoshenshan, a primeira escala de sua inspeção, Xi elogiou os profissionais de saúde como "os anjos mais belos" e "mensageiros de luz e esperança".

Os profissionais de saúde na linha de frente assumiram as missões mais árduas, manifestou Xi, chamando-os de "pessoas mais admiráveis na nova era" que merecem os mais altos elogios.

O presidente chinês conversou com os pacientes no hospital através de vídeo e expressou seus votos para sua rápida recuperação.

"Todas as medidas de prevenção e controle tomadas pelo Comitê Central do PCC contra o novo coronavírus têm como objetivo evitar a infecção de mais pessoas e salvar a vida de mais pacientes", ressaltou ele.

Ao se reunir com os representantes médicos no hospital, Xi salientou que a propagação do vírus foi basicamente controlada em Hubei e Wuhan, e atribuiu a conquista aos esforços de todo o Partido, de todo o país e de toda a sociedade.

"Mas vocês são os maiores heróis", disse Xi aos médicos.

Saindo do Hospital Huoshenshan, o líder chinês foi a um condomínio residencial. As pessoas em quarentena em casa acenaram para ele de suas varandas e janelas. Xi acenou de volta e expressou seus cumprimentos.

O presidente ressaltou a importância das comunidades na prevenção e controle da epidemia, exigindo que as organizações e membros do Partido na base desempenhem seus papéis-chave na contenção da propagação do vírus nas comunidades.

Ele enfatizou que confia rigorosamente no povo para vencer a guerra popular contra a epidemia.

Após a inspeção de campo, Xi presidiu uma teleconferência e fez um discurso importante.

O presidente afirmou que, desde o início do surto, o Comitê Central do PCC tomou as medidas mais abrangentes, mais rigorosas e mais completas de prevenção e controle para conter resolutamente a disseminação do vírus em Wuhan e Hubei.

"O sucesso inicial foi alcançado na estabilização da situação e na inversão da maré", disse ele.

Xi destacou que o tratamento médico deve ter prioridade máxima com o fim de melhorar a taxa de recuperação e reduzir a mortalidade na maior medida, sob o princípio de tratamento científico e direcionado.

Observando que a luta contra o vírus está em um momento crítico, o presidente ressaltou a importância de prevenir ainda mais a disseminação e a exportação de casos.

Ele pediu mais compreensão e tolerância para as pessoas em Hubei e Wuhan, já que algumas estão à flor da pele após muito tempo em auto-quarentena, bem como esforços para garantir o fornecimento de suas necessidades diárias.

A epidemia não afetará os fundamentos do desenvolvimento econômico estável, sólido e de longo prazo de Hubei, garantiu Xi, incitando a implementação de políticas e medidas para ajudar as empresas, estabilizar o emprego e criar mais postos de trabalho.

Chamando a resposta ao vírus de "teste" para o sistema e a capacidade de governança da China, que trouxe experiência e lições, Xi exigiu esforços para corrigir as deficiências e os elos fracos o mais rápido possível.

O presidente chinês exigiu que as organizações, membros e funcionários do Partido assumam responsabilidades, adotem sólidas medidas de prevenção e controle e melhorem suas capacidades neste teste.