China: "guerra e sanções geram prejuízo à Europa e lucro aos EUA"

247 - A China criticou duramente as sanções anti-Rússia impostas pelo Ocidente, capitaneado pelos Estados Unidos, em razão do conflito armado na Ucrânia. Nesta quarta-feira, 6, o porta-voz da chancelaria chines, Zhao Lijian, sugeriu que, ao seguir a cartilha de Washington, a Europa perde, enquanto seus verdadeiros chefes lucram.

"Nos últimos 8 anos, desde 2014, um grupo de países, liderados pelos EUA impôs 8,068 sanções à Rússia, fazendo com que a Rússia ultrapassasse o Irã para se tornar o país mais sancionado no mundo. Desde 22 de fevereiro, 5,314 novas sanções foram impostas à Rússia. O vice-secretário da Rússia no Conselho de Segurança disse que, em uma movimentação contrastante de sua pressão a aliados europeus para que não comprem petróleo russo, os EUA aumentaram sua oferta de petróleo russo em 43%. Os EUA permitem que suas empresas comprem minerais e fertilizantes da Rússia. A guerra e as sanções trouxeram refugiados à Europa, saída de capital e escassez de energia, mas lucro e fortuna para os Estados Unidos", disse o porta-voz, conforme a agência Xinhua.

