China inaugura "Ano de Cooperação sobre Desenvolvimento Verde e Proteção Ambiental"

O Ano de Cooperação China-Países da Europa Central e Oriental (CEEC, sigla em inglês) sobre Desenvolvimento Verde e Proteção Ambiental foi inaugurado no dia 20 de abril em Pequim

247 - A China inaugurou nesta terça-feira (21) o "Ano de Cooperação sobre Desenvolvimento Verde e Proteção Ambiental" com países da Europa Central e Oriental.

Na Cúpula China-CEEC, realizada em fevereiro deste ano, o presidente chinês, Xi Jinping, apontou que deve-se aderir ao "consenso verde", promover o "desenvolvimento verde" e aprofundar os intercâmbios e cooperações nas áreas de economia verde e energia limpa, informa a Rádio Internacional da China.

Na ocasião, o secretário do grupo do Partido no Ministério da Ecologia e Meio Ambiente, Sun Jinlong, enfatizou que espera que todos os países apoiem a construção de um mecanismo de cooperação de ambiente ecológico e a realização de conferências ministeriais China-CEEC, incentivando intercâmbios governamentais, empresariais e entre instituições de pesquisa, para promover a cooperação de ambiente ecológico China - CEEC a um novo patamar.

O vice-ministro das Relações Exteriores da China, Qin Gang, afirmou que o país vai realizar uma série de atividades em torno do desenvolvimento verde e o ano de proteção ambiental. A Secretaria de Cooperação China - CEEC trabalhará em conjunto com o Ministério da Ecologia e Meio Ambiente, praticando o conceito de “águas limpas e montanhas verdes são tão valiosas quanto montanhas de ouro e prata”.





