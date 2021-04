China inaugura conferência anual do Fórum para a Ásia

A cerimônia de abertura da Conferência Anual 2021 do Fórum para a Ásia foi realizada em Boao, Província de Hainan, sul da China, nesta terça-feira (20) edit

247 - A China realiza nesta terça-feira (20), a cerimônia de abertura do Foro para a Ásia, também conhecido como Fórum de Boao, província do sul do país. O presidente chinês, Xi Jinping, fez um discurso por vídeo durante a cerimônia de abertura.

A conferência deste ano, com a participação de mais de 2,6 mil convidados de mais de 60 países e regiões, tem como tema "Um mundo em mudança: unir as mãos para fortalecer a governança global e avançar na cooperação do Cinturão e Rota".

O fórum, agora comemorando seu 20º aniversário, não só desempenhou um papel único em reunir consensos e apresentar valiosas "propostas Boao", mas também estimulou a participação dos países na abordagem de assuntos globais e na promoção do desenvolvimento e prosperidade mundiais, informa a Xinhua.

