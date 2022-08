China irá sancionar Nancy Pelosi por visita a Taiwan

Ignorando as advertências do Exército de Libertação Popular, Pelosi foi a Taipei se reunir com a presidente Tsai Ing-wen e outras lideranças taiwanesas edit

Apoie o 247

ICL

Leonardo Sobreira, de Guangzhou (247) - Pequim irá sancionar a presidente da Câmara de Representantes dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, e seus familiares imediatos em razão da visita da democrata a Taiwan, anunciou o MRE chinês nesta sexta-feira, 5.

Ignorando as advertências do Exército de Libertação Popular, Pelosi foi a Taipei se reunir com a presidente Tsai Ing-wen e lideranças taiwanesas antes de partir rumo à Coreia do Sul como parte de sua turnê pela Ásia.

Os militares chineses reagiram com exercícios de artilharia pesada nas redondezas de Taiwan, e Pequim convocou o embaixador dos EUA, Nicholas Burns, e impôs sanções econômicas contra a ilha e duas fundações de lá por separatismo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Pequim sustenta que, ao intensificar contatos oficiais com Taipei, Pelosi violou a política de Uma Só China, ratificada pelos próprios Estados Unidos em três Comunicados Conjuntos adotados em 1972, 1978 e 1982, assim como pela Assembleia Geral da ONU na Resolução 2758, adotada em 1971. A política de Uma Só China estabelece que a República Popular da China é o único governo legal da China. Os Estados Unidos mantêm laços não-oficiais com Taipei, incluindo vendas de armas para a defesa da ilha.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.