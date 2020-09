China já vacinou “centenas de milhares” contra Covid-19, diz Wall Street Journal

De acordo com o jornal, foram vacinados profissionais de saúde e de algumas áreas, como alfândegas. A vacina da Sinovac, que está sendo testada no Brasil, conseguiu a mesma autorização, e imunizou cerca de 3 mil pessoas, a maioria funcionário da própria empresa e seus familiares edit

247 - A China já imunizou “centenas de milhares” de pessoas contra a Covid-19 com vacinas experimentais. A informação é do jornal americano Wall Street Journal, que destaca que as vacinas mais usadas até o momento são as da Sinopharm, laboratório farmacêutico que desenvolve duas fórmulas — as duas estão ainda na terceira etapa do estudo clínico.

De acordo com o jornal, foram vacinados profissionais de saúde e de algumas áreas, como alfândegas. A vacina da Sinovac, que está sendo testada no Brasil, conseguiu a mesma autorização, e imunizou cerca de 3 mil pessoas, a maioria funcionário da própria empresa e seus familiares.

Uma quarta imunização, da farmacêutica CanSino Biologics Inc, foi aplicada em integrantes das Forças Armadas do país em julho — médicos, enfermeiros e funcionários que atuam nas fronteiras do país tiveram preferência.

