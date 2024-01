China lança com sucesso a nave espacial de carga Tianzhou-7 em órbita

O lançamento ocorreu às 22:27 horário local na quarta-feira (14:27 GMT) do local de lançamento espacial de Wenchang, no sul da China edit

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - A China lançou com sucesso na quarta-feira sua nave espacial de carga Tianzhou-7 a bordo do foguete transportador Long March-7 Y8, mostrou uma transmissão da emissora estatal China Central Television (CCTV).

O lançamento ocorreu às 22:27 horário local na quarta-feira (14:27 GMT) do local de lançamento espacial de Wenchang, no sul da China. A nave espacial deverá entregar suprimentos essenciais, trajes espaciais e peças de reposição para a estação espacial chinesa Tiangong.

continua após o anúncio

Esta é a primeira missão espacial tripulada da China em 2024. O predecessor do Tianzhou-7, o Tianzhou-6, retornou à Terra na última sexta-feira.

Posteriormente, a agência Xinhua informou que a nave de carga chinesa Tianzhou-7 completou sua configuração de status e atracou na estação espacial orbital Tiangong na quinta-feira (horário de Pequim), citando a Agência Espacial Tripulada da China (CMSA).

continua após o anúncio

À 1h46, a Tianzhou-7 atracou na porta de acoplamento traseira do módulo central Tianhe, disse o CMSA. Os tripulantes da Shenzhou-17 a bordo da estação espacial entrarão na nave de carga e transferirão as cargas conforme programado.

A China desenvolveu ativamente seu programa espacial em 2022 e concluiu a construção principal de sua estação orbital Tiangong. A estrutura básica da estação em forma de T consiste no módulo central Tianhe e dois módulos laboratoriais — Wentian e Mengtian — acoplados a ele. A estação pode hospedar até seis pessoas ao mesmo tempo durante uma mudança de rotação da tripulação. A vida operacional da estação é de 15 anos e está prevista para terminar em 2038. (Com informações da Sputnik).

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: