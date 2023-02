China lança 'Iniciativa de Segurança Global: Proposta da China para Resolver os Desafios de Segurança'

Apoie o 247

247 - A China divulgou na terça-feira o 'Documento Conceitual da Iniciativa de Segurança Global' (GSI, na sigla em inglês). Em coletiva de imprensa, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores Wang Wenbin esclareceu alguns pontos do texto.

"Esta manhã, nosso ministério realizou o Fórum Lanting e lançou oficialmente o Documento Conceitual da Iniciativa de Segurança Global. O ministro das Relações Exteriores, Qin Gang, participou da cerimônia de abertura e fez um discurso de abertura. O ex-secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, e o ex-presidente da Eslovênia, Danilo Türk, abordaram o evento por meio de mensagens de vídeo. Ex-dignitários políticos, enviados diplomáticos e representantes de organizações internacionais na China e renomados especialistas e acadêmicos do país e do exterior participaram deste evento no formato online e offline. Eles tiveram discussões que analisam as formas de implementar o GSI e resolver os desafios de segurança enfrentados pela humanidade. O evento foi um sucesso total", declarou o porta-voz Wang Wenbin.

Security is a right for all countries. It is not a prerogative of some, still less should it be decided by any individual country.The #GSI intends to serve the interests of all & protect tranquility for all.Its advances need the unity&cooperation of the international community. pic.twitter.com/MF0vvnyXKl — Hua Chunying 华春莹 (@SpokespersonCHN) February 21, 2023

A segurança é um direito de todos os países. Não é uma prerrogativa de alguns, muito menos deve ser decidida por qualquer país individualmente. #GSI pretende servir aos interesses de todos e proteger a tranquilidade de todos. Seus avanços precisam da unidade e cooperação da comunidade internacional.

"Em abril de 2022, o presidente Xi Jinping apresentou a Iniciativa de Segurança Global (GSI), que visa criar um novo caminho para a segurança que apresenta diálogo em vez de confronto, parceria em vez de aliança e ganha-ganha em vez de soma zero. Ele fornece um novo curso e uma nova abordagem para abordar as causas profundas dos conflitos internacionais e resolver os desafios de segurança enfrentados pela humanidade. Em seu discurso principal, o ministro das Relações Exteriores Qin deu uma explicação completa sobre por que precisamos do GSI no mundo de hoje. Ele delineou as prioridades de cooperação identificadas no documento conceitual e pediu respeito mútuo, abertura e inclusão, multilateralismo, benefício mútuo e ganha-ganha e uma abordagem holística como parte dos esforços para apresentar mais resultados. Tudo isso mostra a sinceridade e a prontidão da China em se unir e buscar assistência mútua com outros países e seu compromisso em manter a estabilidade global e promover a segurança comum como um grande país responsável".

"A formulação e liberação do documento conceitual é uma etapa importante que demos para seguir o GSI. Este documento expõe ainda mais as ideias e princípios centrais do GSI, estabelece 20 prioridades de cooperação em resposta às preocupações de segurança internacional mais significativas e prementes no momento, incluindo a defesa do papel central da ONU, facilitando a solução política de questões críticas, abordando questões tradicionais e não -desafios de segurança tradicionais e fortalecimento do sistema e capacidade de governança de segurança global. O documento também identifica plataformas e mecanismos de cooperação. Até agora, mais de 80 países e organizações regionais elogiaram e expressaram apoio ao GSI. Estamos convencidos de que, com o lançamento do concept paper, mais e mais países e organizações se unirão no esforço de implementar a iniciativa e formar maior sinergia no consenso internacional e na ação para transformá-la em realidade".

"O GSI é simplesmente parte do esforço mais amplo da China para salvaguardar a paz e a segurança mundiais. Estamos prontos para trabalhar com todas as partes para enfrentar conjuntamente os desafios de segurança tradicionais e não tradicionais, salvaguardar a paz e a tranquilidade do planeta, abrir um novo capítulo na implementação do GSI e criar um futuro melhor para a humanidade".

