China manterá embaixada no Afeganistão e aumentará ajuda

247 - Um porta-voz do Talibã afirmou nesta quinta-feira (2) que a China prometeu manter aberta sua embaixada no Afeganistão e aumentar a ajuda ao país, devastado por décadas de conflito.

Abdul Salam Hanafi, membro do gabinete político do grupo islâmico em Doha, no Catar, "manteve conversas com Wu Jianghao, vice-ministro das Relações Exteriores da República Popular da China", anunciou o porta-voz do grupo, Suhail Shaheen, no Twitter.

"O vice-ministro chinês garantiu que manterá sua embaixada em Cabul e que nossas relações melhorarão. (...) A China continuará e aumentará sua ajuda humanitária, em particular para o tratamento da covid-19", acrescentou.

A informação é do UOL.

