China mostra preocupação com a situação dos direitos humanos nos EUA

Rádio Internacional da China - Patrick Lyoya, um jovem negro de 26 anos, foi morto a tiros no início de abril por um agente da polícia, no estado de Michigan, nos Estados Unidos. O caso causou mais uma vez graves críticas sobre o racismo e o abuso policial no país.

O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Wang Wenbin, disse na segunda-feira (18) à imprensa que a parte chinesa presta muita atenção na deterioração da situação dos direitos humanos nos EUA.

Segundo Wang, uma grande quantidade de fatos demonstram que a discriminação racial, crimes com armas e abuso policial não são problemas raros nos EUA, mas uma questão sistemática de longo prazo.

O porta-voz enfatizou que os EUA estão se tornando um país com violação sistemática dos direitos humanos, por isso, não tem qualidade de comentar as situações dos direitos humanos de outros países.

