China não participará de corrida armamentista nuclear com nenhum país, diz Ministério da Defesa

Porta-voz do Ministério da Defesa da China, Tan Kefei, afirmou que o país manterá sua força nuclear no nível mínimo para a segurança nacional edit

Reuters - A China não participará de uma corrida armamentista nuclear com nenhum país e sempre manterá sua força nuclear no nível mínimo para a segurança nacional, disse Tan Kefei, porta-voz do Ministério da Defesa chinês, em uma coletiva de imprensa nesta quinta-feira.

Tan estava respondendo ao pedido de um repórter para comentar as recentes reportagens da mídia de que a China tem mais lançadores balísticos intercontinentais terrestres do que os Estados Unidos, e que a China planeja expandir o número de ogivas que possui.

