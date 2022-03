China nega envolvimento no conflito na Ucrânia e pede aos EUA que 'reflitam profundamente sobre seu papel' na crise

Apoie o 247

Sputnik Brasil - O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Zhao Lijian, voltou a negar em entrevista coletiva nesta terça-feira, 15, as informações divulgadas por vários meios de comunicação ocidentais sobre o envolvimento de Pequim na operação especial militar da Rússia na Ucrânia e instou Washington a refletir sobre seu próprio papel na situação, segundo mídia local.

Na segunda-feira (14), o Financial Times informou, citando autoridades dos EUA, que a Rússia supostamente teria pedido apoio à China para sua operação especial na Ucrânia em forma de "equipamento militar e outros tipos de assistência". Enquanto isso, o The New York Times publicou que Moscou também teria solicitado "ajuda econômica adicional", além de "equipamento e apoio militar".

Questionado sobre essas publicações, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores chinês lembrou que o porta-voz presidencial russo, Dmitry Peskov, rejeitou tais afirmações na segunda-feira (14) e alertou que os relatos não devem ser considerados vindos de fontes confiáveis.

"Os EUA, às vezes, criam e divulgam informações falsas, que são antiprofissionais, antiéticas e irresponsáveis. Por meio dessas ações, eles só descreditarão ainda mais os EUA no mundo", enfatizou Zhao.

Segundo o porta-voz chinês, o que Washington deveria fazer é "refletir profundamente sobre seu próprio papel no desenvolvimento da crise na Ucrânia" e fazer "algo realmente prático para aproximar a situação da desescalada".

Ainda na segunda-feira (14), o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China sublinhou que seu país está disposto a desempenhar um papel construtivo na resolução da crise.

