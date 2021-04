China obtém desenvolvimento equilibrado e aberto do comércio exterior

A China divulgou nesta terça-feira (13) os dados oficiais sobre as importações e exportações no primeiro trimestre deste ano, segundo os quais, o valor total de importações e exportações aumentou 29,2% em relação ao mesmo período do ano passado edit

247 - A China divulgou nesta terça-feira (13) os dados sobre seu comércio exterior no primeiro trimestre deste ano. O valor total de importações e exportações aumentou 29,2% em relação ao mesmo período do ano passado.

Este aumento do comércio exterior da China ilustra de forma impressionante uma continuação do crescimento do comércio exterior da China desde o quarto trimestre do ano passado e significa um bom começo para o ano atual, comenta a Rádio Internacional da China.

Graças à vacinação contra Covid-19, a recuperação econômica global apresenta uma boa tendência. O aumento de demandas externas estimulou o rápido crescimento das exportações chinesas. Por outro lado, a recuperação constante da produção industrial, dos investimentos e do consumo no mercado interno da China estimulou as importações. Além disso, a China tem aplicado uma coordenação eficaz entre a prevenção e controle da epidemia e a promoção do desenvolvimento econômico, dando um forte suporte à operação estável e constante do comércio exterior.

Na realidade, há grandes esforços dedicados pela China por trás desse bom início do comércio exterior neste ano.

Primeiro, pode-se observar uma distribuição regional mais equilibrada do comércio dentro da China. No primeiro trimestre do ano corrente, por exemplo, as importações e exportações no centro e oeste do país aumentaram 45,1%, 15,9 pontos percentuais acima do crescimento geral do país, representando 17,8% da totalidade nacional. Esse fato demonstra otimização contínua da distribuição regional do comércio exterior da China, que ajudará na realização do desenvolvimento equilibrado e de alta qualidade da economia nacional.

O desempenho da China no comércio exterior também revela os benefícios trazidos pela abertura do país a nível mais alto. De janeiro a março deste ano, as importações e exportações das zonas de livre comércio aumentaram 41,1%, e as importações de produtos isentos de impostos no porto de livre comércio de Hainan aumentaram 162,5%. Obviamente, um maior grau de abertura resulta em um crescimento do comércio exterior de maior qualidade.

Nos últimos anos, a China tem impulsionado o estabelecimento de uma série de plataformas de abertura de alta qualidade, que estão gradualmente desempenhando um papel de estímulo. Uma maior abertura da China trará benefícios não só para o próprio país, mas também para o resto do mundo.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.