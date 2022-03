China pede calma para resolver conflito na Ucrânia e diz que amizade com Rússia é "sólida como uma rocha"

Para o chanceler chinês, de nada adiantam medidas que ponham lenha na fogueira e aumentem as tensões no Leste Europeu edit

Apoie o 247

ICL

247 - O chanceler chiês, Wang Yi, afirmou nesta segunda-feira (7) que seu país está disposto a participar de processos de mediação de paz na Ucrânia. Calma e racionalidade, em vez de medidas que põem lenha na fogueira e aumentam as tensões, são necessárias para resolver problemas complexos, disse Wang Yi, ao detalhar a posição chinesa sobre a solução da crise ucraniana.

Wang enfatizou a necessidade de permanecer comprometido com os propósitos e princípios da Carta da ONU e respeitar e proteger a soberania e a integridade territorial de todos os países; defender o princípio da segurança indivisível e respeitar as preocupações legítimas de segurança das partes relevantes; contar com diálogo, negociação e meios pacíficos para a solução de disputas; visar a estabilidade regional de longo prazo e criar um mecanismo de segurança europeu equilibrado, eficaz e sustentável.

O chanceler do país socialista asiático destacou que as relações com a Rússia permanecem fortes. "A amizade entre os dois povos é sólida como uma rocha e os projetos de cooperação entre as partes são imensos", disse Wang, que afirmou que os dois países contribuem para a paz e a estabilidade do mundo. De acordo com o chanceler, as relações bilaterais entre a China e a Rússia são fortes e um exemplo para o mundo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

No mês passado, Putin já havia dito que China e Rússia são "um exemplo de relação digna, onde os dois países se ajudam e se apoiam mutuamente".

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE