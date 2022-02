China pede cautela e questiona sobre papel dos EUA no conflito da Ucrânia

Apoie o 247

ICL

247 - O governo chinês está acompanhando de perto os acontecimentos na Ucrânia e insta todas as partes a permanecerem cautelosas e evitar que a situação saia do controle, disse a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Hua Chunying, nesta quinta-feira (24).

"A questão-chave agora é: que papel os EUA desempenharam na crise da Ucrânia? É irresponsável alguém acusar outros de serem ineficazes no combate a um incêndio enquanto adicionam combustível ao fogo", disse a porta-voz, segundo Russia Today.

