China pede diálogo para diminuir tensões na Península Coreana

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

Prensa Latina - A China reiterou aos Estados Unidos que as preocupações sobre a situação na Península Coreana devem ser resolvidas através do diálogo.

Segundo o Ministério dos Negócios Estrangeiros, o representante especial do governo chinês para os assuntos da Península Coreana, Liu Xiaoming, conversou por videoconferência com um alto funcionário de Washington sobre questões norte-coreanas.

continua após o anúncio

Durante o intercâmbio, Pequim sublinhou que a manutenção da paz e da estabilidade, bem como o avanço da solução política dos problemas, é do interesse comum da região e da comunidade internacional.

Recentemente, o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês, Wang Wenbin, reafirmou o apoio e a confiança entre a República Popular Democrática da Coreia (RPDC) e o gigante asiático face à turbulenta situação internacional.

continua após o anúncio

Acrescentou que para Pequim os laços com a RPDC são estratégicos e de longo prazo, razão pela qual apelou ao aprofundamento dos intercâmbios em vários domínios.

Em diversas ocasiões, o ministério reiterou o apelo ao diálogo e à consulta para abordar a questão da Península Coreana.

continua após o anúncio

"Tentar resolver o problema através da pressão militar não funcionará e será apenas contraproducente, intensificando ainda mais as contradições e agravando as tensões", sublinhou Wang.

Neste sentido, o gigante asiático alertou que os constantes exercícios militares entre os Estados Unidos, a Coreia do Sul e o Japão na área contribuem para aumentar as preocupações na região.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: