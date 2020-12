China pede esforços por relações estáveis com os EUA

247 - O chanceler da China Wang Yi, disse durante um simpósio sobre a situação internacional e a diplomacia da China em 2020 que é necessário que seu país e os EUA tenham relações estáveis.

Observando que as relações China-EUA chegaram a uma nova conjuntura histórica, Wang disse que é necessário ambos os lados, com base nos interesses fundamentais dos dois povos e do bem-estar comum de todos os países do mundo, resumir a experiência da cooperação mutuamente benéfica desde o estabelecimento das relações diplomáticas China-EUA, refletir sobre as lições do fato de que as relações bilaterais estiveram em declínio nos últimos anos e trabalhar para reconstruir o quadro estratégico para o desenvolvimento saudável e estável das relações bilaterais, informa a Xinhua.

As duas partes devem se encontrar no meio do caminho e fazer esforços conjuntos para esse fim, disse ele.

