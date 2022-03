China pede na ONU atenção para proteger direitos humanos dos indígenas

Apoie o 247

Rádio Internacional da China - O ministro chinês junto à ONU em Genebra e às organizações internacionais na Suíça, Jiang Duan, disse no dia 21 de março na 49ª Sessão do Conselho de Direitos Humanos (CDH) das Nações Unidas, que alguns países violaram gravemente os direitos humanos dos indígenas, e o CDH precisa tomar ações necessárias para tratar do problema.

A afirmação do diplomata foi feita em nome de todos os países que têm opiniões semelhantes. Segundo ele, nos últimos séculos, as nações envolvidas oprimiram e exploraram brutalmente os povos indígenas, violaram seus direitos humanos e liberdades básicas, saquearam suas terras e recursos, além do genocídio e extinção cultural indígena.

Jian Duan sublinhou que, até hoje, tais países ainda não adotaram medidas eficazes para proteger os direitos dos indígenas e continuam aplicando leis e políticas discriminatórias. Essa população vive à margem e na parte inferior da sociedade, e a pandemia deteriorou ainda mais a situação.

“Os países concernentes precisam corrigir seus erros, investigar e responsabilizar as violações dos direitos dos indígenas, fornecer compensações às vítimas e eliminar completamente as discriminações contra os povos indígenas”, acrescentou.

