China realiza encontro para homenagear quem lutou para vencer a Covid-19

247 - Em reunião realizada nesta terça-feira (8) no Grande Palácio do Povo em Pequim, o presidente chinês, Xi Jinping, disse que a grande conquista estratégica alcançada na luta da China contra a Covid-19 demonstrou plenamente as notáveis vantagens da liderança do Partido Comunista da China (PCC) e do sistema socialista.

Desde o início da epidemia, o líder do Partido Comunista e do Estado chinês dedicou o melhor dos seus esforços ao combate à doença.

A agência noticiosa chinesa Xinhua destaca que o presidente chinês desenvolveu um conjunto de princípios gerais para guiar a luta contra o vírus, enfatizando a necessidade de o Partido e o país "permanecerem confiantes",da união e da solidariedade e a importância de adotar uma "abordagem baseada na ciência e tomar medidas direcionadas".

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.