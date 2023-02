China rebate Otan sobre balões derrubados pelos EUA: 'Parem de criar inimigos imaginários'

Apoie o 247

ICL

Sputnik - Os comentários da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) sobre objetos aéreos derrubados nos Estados Unidos e no Canadá nada mais são do que "especulação negativa" sobre a China, declarou o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Wang Wenbin, nesta quarta-feira (15).

Embora apenas um dos artefatos voadores abatidos nos últimos dias tenha origem chinesa, o secretário-geral da Aliança Atlântica, Jens Stoltenberg, sugeriu a possibilidade de esses objetos serem a prova de que Pequim e Moscou "estão aumentando as atividades de vigilância e inteligência" em várias partes do planeta.

Washington afirma que o balão chinês foi lançado para fins de espionagem, mas Pequim aponta que o objeto se tratava de uma sonda meteorológica perdida. O governo de Xi Jinping informou que o balão abatido em 4 de fevereiro era de origem chinesa, mas não tinha fins militares ou de espionagem.

"Pedimos à Otan para parar de acusar infundadamente a China, parar de criar inimigos imaginários e parar de exceder limites e agir no interesse da paz e estabilidade mundiais", afirmou Wenbin, em entrevista coletiva.

Nesta terça-feira (14), o porta-voz chinês apontou que, em termos de vigilância, os Estados Unidos são o líder global na espionagem de outros países.

Segundo ele, a comunidade internacional, incluindo a Europa, pode confirmar o fato, uma vez que foram vítimas de espionagem pela nação norte-americana: "Eles têm experiência pessoal neste assunto", disse.

Além disso, de acordo com Wang Wenbin, apenas no ano passado, "balões aerostáticos dos EUA sobrevoaram ilegalmente por mais de dez vezes o território da China", disse o porta-voz da chancelaria em entrevista à imprensa.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.