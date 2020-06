China rechaça ‘mentiras e intimidação’ dos EUA e diz que vai defender segurança nacional

Um porta-voz do Departamento dos Assuntos de Hong Kong e Macau do Conselho de Estado da China disse nesta segunda-feira que as mentiras e intimidações dos Estados Unidos não podem abalar a determinação e a vontade do povo chinês de salvaguardar a segurança nacional edit

247 - A chancelaria chinesa rebateu as afirmações do secretário de Estado dos EUA, Mike Pompeo. O chefe da diplomacia americana disse que Hong Kong não tem mais o alto grau de autonomia e que o presidente dos EUA, Donald Trump, ameaçou com as chamadas sanções contra a China e sua Região Administrativa Especial de Hong Kong (RAEHK). "Nós condenamos fortemente isso", disse o porta-voz.

"O que as autoridades americanas disseram sobre Hong Kong são completas mentiras e calúnias", afirmou o porta-voz.

A Assembleia Popular Nacional aprovou em 28 de maio uma decisão de estabelecer e melhorar o sistema legal em Hong Kong para salvaguardar a segurança nacional, com o objetivo de prevenir, parar e punir atos e atividades que coloquem em risco a segurança nacional, disse o porta-voz.

"Não há como a legislação afetar o alto grau de autonomia de Hong Kong ou os direitos e liberdades desfrutados pelos residentes de Hong Kong, que são mais extensos do que antes do retorno de Hong Kong à pátria", disse o porta-voz. "Pelo contrário, solidificará a fundação de 'um país, dois sistemas'."

De fato, a salvaguarda da segurança nacional é uma prioridade para todos os países, observou o porta-voz.

Estabelecer e melhorar o sistema legal e os mecanismos de aplicação da RAEHK para salvaguardar a segurança nacional é puramente parte dos assuntos internos da China, que as autoridades dos EUA não têm o direito de julgar, disse o porta-voz.

"Os políticos dos EUA não podem negar sua responsabilidade pela atual situação sombria em Hong Kong", disse o porta-voz, notando que os políticos dos EUA, que são hostis à China e com medo do desenvolvimento da China, encorajaram e forneceram proteção aos manifestantes que cometeram crimes violentos em Hong Kong durante a perturbação relacionada às alterações da ordenação propostas.

"Aconselhamos as autoridades americanas a não adotar sempre 'padrões duplos' ou comentar arbitrariamente sobre os assuntos internos de outros países", disse o porta-voz. "Em vez disso, eles devem colocar mais energia na resposta da COVID-19 e na proteção da vida e da saúde das pessoas, e fazer mais para eliminar a discriminação racial e lidar com ondas de protestos e agitação que estão varrendo através do seu próprio país."

O status econômico especial da RAEHK é protegido pela Lei Básica e reconhecido e respeitado por países ao redor do mundo, disse o porta-voz.

Apesar da alegação das autoridades americanas de que apoiam o alto grau de autonomia de Hong Kong, eles ameaçaram cancelar seu tratamento comercial especial para Hong Kong.

Os fatos provaram que são as forças externas como os Estados Unidos que estão minando o alto grau de autonomia de Hong Kong, disse o porta-voz.

"O povo chinês nunca teve medo de intimidação ou bullying e nenhuma força pode abalar nossa determinação ou vontade de salvaguardar a segurança nacional", disse o porta-voz. "O governo chinês protegerá firmemente a segurança de Hong Kong, apoiará o desenvolvimento de Hong Kong e estará pronto para revidar qualquer ato que coloque em risco a prosperidade e a estabilidade de Hong Kong."

Informações da Xinhua



Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.