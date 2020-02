China ‘recruta’ 100 mil patos para deter nuvem gigantesca de gafanhotos

247 - A China recrutou um "exército" de 100 mil patos para combater a gigantesca nuvem de 400 bilhões de gafanhotos que se aproxima do país. Os insetos, vorazes, podem causar grandes prejuízos a plantações.

A reportagem do jornal O Estado de S. Paulo destaca que "os insetos se aproximam da China por meio da fronteira com o Paquistão. Em um vídeo postado pela CGTN é possível ver ‘tropas’ de patos caminhando por rodovias do país. A emissora afirma que eles estão se reunindo para enfrentar uma "possível emergência"."

A matéria ainda relata que "os gafanhotos do deserto, grandes herbívoros, chegaram do Irã e já danificaram algodão, trigo e outras culturas. Condições climáticas favoráveis e uma resposta tardia do governo ajudaram os insetos a atacarem as áreas de cultivo, e seu potencial para destruição em larga escala está aumentando o medo de insegurança alimentar no país."