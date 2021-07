China registra primeira morte de humano por vírus raro de macaco

O vírus do herpes B, chamado de "vírus do macaco B", é extremamente raro e mortal quando transmitido para humanos edit

247 - O Centro Chinês para Controle e Prevenção de Doenças registrou a primeira morte, ocorrida em 27 de maio, de um ser humano em decorrência da contaminação pelo "vírus do macaco B", chamado de herpes B.

O vírus, predominante entre macacos, é extremamente raro e mortal quando transmitido para humanos.

A vítima trabalhava em um instituto chinês especializado em reprodução de primatas e atuou na dissecação de dois macacos mortos em março.

O homem teve sintomas como náuseas, vômitos e febre. Nas amostras de sangue e saliva da vítima foram encontradas evidências do vírus do herpes B.

Autoridades informaram que dois colegas que tiveram contato com o homem, um médico e uma enfermeira, testaram negativo para o vírus.

A especialista em doenças infecciosas da Universidade Kobe, no Japão, Kentaro Iwata, disse ao Washington Post que o vírus tende a atacar o sistema nervoso central e causar inflamação no cérebro, levando à perda de consciência. Se não tratada, a infecção pelo patógeno pode matar cerca de 80% dos contaminados.

Reitor do Jockey Club College of Veterinary Medicine and Life Sciences em Hong Kong, Nikolaus Osterrieder afirmou ao Washington Post ser improvável que o vírus sofra mutações de forma que comece a se espalhar rapidamente entre os humanos.

