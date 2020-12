China reitera apoio à Argentina na questão das Ilhas Malvinas

O embaixador da China na Argentina, Zou Xiaoli, reiterou o apoio de seu país à Argentina em encontro com o secretário da Chancelaria para as Malvinas, Antártida e Atlântico Sul, Daniel Filmus edit

247 - O embaixador da China na Argentina, Zou Xiaoli, reiterou o apoio de seu país à Argentina na questão das Ilhas Malvinas. Durante o encontro com Daniel Filmus, secretário da Chancelaria do país sul-americano para as Malvinas, Antártida e Atlântico Sul, foi discutida a importância de conseguir "sinergias" nas relações bilaterais em questões oceânicas e antárticas por meio da geração de uma instância de diálogo permanente, indicou El Uncover Web.

Ficou acordado que os objetivos poderiam ser alcançados com a criação de um novo Subcomitê no âmbito do "Memorando de Entendimento para o Estabelecimento da Comissão Binacional Permanente entre o Governo da República Argentina e o Governo da República Popular da China".

Também foi realçada a necessidade de diálogo e coordenação para combater a pesca ilegal e trabalhar para a conservação dos recursos, informa Dangdai.

