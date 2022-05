China rejeita projeto de lei dos EUA para ajudar Taiwan a recuperar status de observador da OMS

Pequim exige respeito ao princípio "Uma só China e diz que os EUA devem lidar com questões relacionadas a Taiwan de forma prudente e adequada edit

Apoie o 247

ICL

247 - A China rejeita e acha deplorável que os Estados Unidos insistam em transformar o projeto que ajudará Taiwan a recuperar o status de observador na Organização Mundial da Saúde (OMS) em lei, disse Zhao Lijian, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores nesta segunda-feira (16).

Zhao exigiu que os EUA lidem com questões relacionadas a Taiwan de forma prudente e adequada, informa o site do Diário do Povo.

O presidente estadunidense, Joe Biden, assinou um projeto de lei para orientar o secretário de Estado a desenvolver uma estratégia para recuperar o status de observador de Taiwan na OMS.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A questão de Taiwan é um assunto doméstico da China e o princípio de Uma Só China é uma norma básica que rege as relações internacionais, exaltou o porta-voz em uma coletiva de imprensa diária.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ele explicou que, de acordo com as resoluções relativas da Assembleia Geral das Nações Unidas e da Assembleia Mundial da Saúde, a participação da região chinesa de Taiwan nas atividades da OMS deve ser tratada de acordo com o princípio de Uma Só China.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"Atribuindo grande importância ao bem-estar da saúde de nossos compatriotas de Taiwan, o governo central chinês fez arranjos adequados para a participação da região nos assuntos globais de saúde sob a condição de seguir o princípio de Uma Só China", apontou ele.

"Instamos os EUA a aderirem ao princípio de Uma Só China e aos três comunicados conjuntos China-EUA, cumprirem o direito internacional e as normas básicas que regem as relações internacionais, tratarem de forma prudente e adequada as questões relacionadas a Taiwan e não usarem este projeto de lei para ajudar Taiwan a expandir seu chamado 'espaço internacional'. Caso contrário, causará mais danos às relações China-EUA e à paz e estabilidade em todo o Estreito de Taiwan", explicou ele.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE