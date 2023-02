China se abstém em votação da ONU exigindo que a Rússia retire tropas da Ucrânia

Apoie o 247

247 — A China se absteve em votação da Organização das Nações Unidas (ONU) nesta quinta-feira, 23, sobre uma resolução não obrigatória pedindo que a Rússia encerrasse as hostilidades e se retirasse suas tropas da Ucrânia. Segundo a Reuters, a China também pediu a suspensão dos combates e a paz na Ucrânia.

A votação foi de 141 votos a favor, 7 contrárias e 32 abstenções. Em relação às cinco resoluções aprovadas anteriormente, esta ficou ligeiramente abaixo da votação mais alta aprovada pelo órgão mundial de 193 membros desde que a Rússia enviou tropas e tanques através da fronteira para Ucrânia.

A votação mostra a situação complicada do chamado ocidente, uma vez que, mesmo diante gigantesca pressão dos países da OTAN e da União Europeia para condenar os russos, 39 países não votaram a favor da condenação à atitude do governo Vladimir Putin.

Kiev e seus aliados esperavam reunir o maior apoio possível no aniversário de um ano da invasão, mas, ao contrário, o apoio à condenação dos russos diminuiu. Os ucranianos e seus aliados esperavam que o texto obtivesse pelo menos os 143 votos reunidos em outubro, com a resolução que condenou as anexações de vários territórios que votaram em plebiscito para fazer parte da Rússia. No entanto, esse número não foi atingido.

