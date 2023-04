China se opõe a qualquer interação oficial entre EUA e Taiwan

Apoie o 247

ICL

Rádio Internacional da China - Em resposta ao chamado “trânsito” de Tsai Ing-wen pelos Estados Unidos, a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Mao Ning, expressou nesta segunda-feira (3) que existe no mundo só uma China e que Taiwan é parte inalienável do território chinês. A China se opõe firmemente a qualquer forma de interação oficial entre os Estados Unidos e a região de Taiwan.

Mao Ning exortou os EUA a cumprirem o princípio de Uma Só China e os três comunicados conjuntos China-EUA e não enviarem mensagens extremamente errôneas às forças separatistas de “independência de Taiwan”, para não prejudicar as relações entre a China e os Estados Unidos e a paz e estabilidade no estreito. A China impedirá resolutamente os atos de separatismo e interferência, buscando salvaguardar sua soberania e integridade territorial.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.