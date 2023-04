China sobe drone de combate em torno de Taiwan; avião da Marinha dos EUA transita pelo estreito

Apoie o 247

Reuters - Uma aeronave de combate chinesa não tripulada sobrevoou Taiwan, informou o Ministério da Defesa da ilha, mostrando a capacidade de Pequim de atacar suas bases na costa leste, enquanto uma aeronave de patrulha marítima dos Estados Unidos transitava pelo Estreito de Taiwan.

A China aumentou a pressão militar sobre a ilha nos últimos três anos.

Neste mês, a China realizou simulações de guerra em torno de Taiwan depois que a presidente de Taiwan, Tsai Ing-wen, se reuniu com o presidente da Câmara dos Representantes dos EUA, Kevin McCarthy, em Los Angeles.

O Ministério da Defesa de Taiwan, em uma atualização de sexta-feira das atividades militares chinesas nas 24 horas anteriores, disse que 19 aeronaves militares entraram na zona de identificação de defesa aérea da ilha.

Um deles era um drone TB-001, que sobrevoou Taiwan, primeiro cruzando o Canal Bashi que separa Taiwan das Filipinas, depois subiu o leste de Taiwan antes de cruzar de volta para a costa chinesa, de acordo com um mapa fornecido pelo ministério.

Chieh Chung, um pesquisador militar do think tank da National Policy Foundation de Taiwan, disse que durante uma guerra, a China provavelmente enviaria o TB-001 para localizar alvos na costa leste da ilha, onde Taiwan abrigaria forças de reserva.

"Isso permitirá que as forças navais e aéreas dos militares comunistas no Pacífico Ocidental, incluindo grupos de ataque da força aérea ou grupos de batalha de porta-aviões, lancem ataques" na costa leste, disse ele.

Ele acrescentou que não foi a primeira vez que um drone chinês sobrevoou Taiwan, mas provavelmente a primeira vez que o fez inteiramente dentro da zona de defesa aérea de Taiwan.

A mídia estatal chinesa se referiu ao TB-001 como o "escorpião de duas caudas" e mostrou fotos dele carregando mísseis, dizendo que é capaz de missões de grande altitude e longo alcance.

A Força Aérea da China realizou o que chama de missões de "cerco de ilhas" com o bombardeiro H-6 tripulado e com capacidade nuclear.

Missões no Estreito de Taiwan

As tensões em torno de Taiwan alarmaram Washington e seus aliados, que repetidamente expressaram preocupação com o comportamento da China e pediram nenhuma mudança forçada no status quo.

Uma aeronave de reconhecimento e patrulha marítima P-8A Poseidon da Marinha dos EUA sobrevoou o Estreito de Taiwan na sexta-feira, e um legislador francês confirmou que um navio de guerra de seu país transitou recentemente pela hidrovia sensível.

Os Estados Unidos, e ocasionalmente seus aliados, enviaram rotineiramente navios de guerra e aeronaves através do Estreito de Taiwan nos últimos anos.

A 7ª Frota da Marinha dos EUA disse que o Poseidon voou no espaço aéreo internacional.

"Ao operar no Estreito de Taiwan de acordo com a lei internacional, os Estados Unidos defendem os direitos e liberdades de navegação de todas as nações", afirmou em comunicado. "O trânsito da aeronave pelo Estreito de Taiwan demonstra o compromisso dos Estados Unidos com um Indo-Pacífico livre e aberto".

Os militares da China disseram que monitoraram a aeronave e acusaram os Estados Unidos de comportamento provocativo no estreito.

A China disse no ano passado que tem soberania e jurisdição sobre o Estreito de Taiwan e disse que era "uma alegação falsa" referir-se ao estreito como águas internacionais.

Os Estados Unidos e Taiwan dizem que a posição da China não é correta.

Ao se encontrar com Tsai em seu escritório em Taipei na sexta-feira, um legislador francês e ex-ministro da Defesa disse que enviar um navio de guerra pelo estreito mostra o compromisso de seu país com a segurança.

"Quero dizer a vocês que a opinião de nosso parlamento é que a segurança de Taiwan é uma preocupação importante para nós e estamos encorajando nossas autoridades a ficarem alertas sobre a segurança no Estreito, como a recente passagem de nosso navio de guerra demonstrou novamente", disse o vice-presidente do Senado, Alain Richard.

Ele não disse quando a navegação aconteceu, e nem os governos francês nem taiwanês confirmaram oficialmente os detalhes. O Ministério da Defesa de Taiwan disse neste mês que estava ciente do trânsito.

O presidente francês, Emmanuel Macron, alertou recentemente contra ser arrastado para uma crise sobre Taiwan impulsionada por um "ritmo americano e uma reação exagerada chinesa".

