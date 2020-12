China vai aprofundar reforma e abertura durante execução de novo plano quinquenal

247 - O primeiro-ministro chinês, Li Keqiang, enfatizou a adoção de uma abordagem prática na formulação do 14º Plano Quinquenal (2021-2025) para o Desenvolvimento Econômico e Social Nacional que leve em conta a situação atual e de longo prazo e promova o aprofundamento da reforma e abertura.

Li, que é também membro do Comitê Permanente do Birô Político do Comitê Central do Partido Comunista da China (PCCh), fez as observações na última quarta-feira (24) em uma reunião do grupo de liderança do Conselho de Estado sobre a formulação do plano de cinco anos. Li pediu esforços para formular um plano que possa passar pelo teste da prática e da história.

Observando que o plano deve ser formulado com base na consideração minuciosa do desenvolvimento nos próximos cinco anos e se entrelaçar com os objetivos de longo alcance até o ano de 2035, Li disse que deve é necessário também planejar o que será feito nos próximos dois anos, quando a China se moverá para restaurar o crescimento econômico normal a fim de estabelecer uma base sólida para o desenvolvimento futuro.

Li também ressaltou a definição adequada de metas de desenvolvimento para o período do plano, que precisam ser encorajadoras e ao mesmo tempo deixar alguma margem de manobra.

O premiê disse que o projeto de plano deve apresentar mais medidas para avançar a abertura institucional, melhorar o ambiente para o comércio exterior e investimentos e melhorar o intercâmbio e a cooperação internacionais, informa a Xinhua.

