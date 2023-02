China vê as preocupações da Rússia com a expansão da Otan como premissa para o conflito

Apoie o 247

TASS - A China permanece neutra em relação ao conflito na Ucrânia, mas entende as preocupações da Rússia com a expansão da Otan para o leste e os planos de incluir a Ucrânia na aliança, que se tornaram a premissa para o atual conflito, disse o embaixador chinês na França, Lu Shaye, em o canal de TV LCI na segunda-feira (6).

"A Otan representa uma ameaça à segurança da Rússia há décadas, [...] as cinco rodadas da expansão da Otan para o leste representam uma ameaça significativa para a segurança da Rússia. É sobre isso que o presidente [russo] Vladimir Putin está falando; ele se opõe fortemente à inclusão de vários estados vizinhos à Otan, incluindo a Ucrânia", disse Lu Shaye, respondendo a uma pergunta sobre as razões por trás do atual conflito na Ucrânia.

"Você acredita que a expansão da Otan não representa uma ameaça para a Rússia, mas, quando [o líder soviético Nikita] Khruschev decidiu implantar armas nucleares em Cuba, qual foi a reação do [presidente dos EUA John] Kennedy?" Quando o entrevistador observou que, antes da operação militar especial, supostamente não havia planos para incluir a Ucrânia na aliança e implantar mísseis da Otan em seu território, o diplomata chinês observou que isso poderia acontecer no futuro.

"Se a Otan empurrar suas fronteiras para o limiar da Rússia, também implantará mísseis", observou ele.

O enviado chinês opinou que as ações do Ocidente não contribuem para o fim imediato do conflito ucraniano.

"A China permanece neutra nesta crise, mas acreditamos que os envios constantes de armas cada vez mais pesadas para um lado do conflito não contribuem para o seu fim imediato. É como jogar gasolina no fogo”, afirmou. Respondendo às alegações correspondentes do entrevistador, o diplomata garantiu que Pequim não envia armas para a Rússia e "não faz nada contra a solução pacífica do conflito".

"Há vários meses, os países europeus se recusaram a enviar tanques para a Ucrânia, e agora o fazem. Hoje, eles se recusam a enviar aviões de guerra, mas, talvez, em alguns meses, eles os enviarão", observou. "Talvez, um dia, os estados membros da Otan se perguntem se eles são um lado do conflito."

