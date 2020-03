Cientes da irresponsabilidade de Bolsonaro, Estados Unidos pedem para que todos seus cidadãos deixem rapidamente o Brasil

A embaixada dos Estados Unidos soltou um comunidade claro aos seus cidadãos: ou saem do Brasil e voltam agora, ou poderão não regrassar mais; Brasil está no alerta de saúde nível 4 edit

Comunicado da Embaixada dos Estados Unidos em Brasília – De acordo com o Aviso de Saúde Global de Nível Quatro do Departamento de Estado, os cidadãos dos EUA que vivem nos Estados Unidos devem providenciar retorno imediato para os Estados Unidos, a menos que estejam preparados para permanecer no exterior por um período indeterminado.

A Embaixada dos EUA em Brasília gostaria de informar aos cidadãos dos EUA no Brasil que opções de voos comerciais permanecem disponíveis com saída do Brasil para os Estados Unidos, porém esperamos que esse número diminua. Os cidadãos dos EUA que desejam retornar aos Estados Unidos devem fazê-lo o mais rápido possível pois a situação de viagem está mudando muito rapidamente e a disponibilidade de voos está sujeita a alterações. Os horários de voos domésticos no Brasil também estão sendo reduzidos significativamente, e os cidadãos dos EUA que atualmente estão fora dos portões internacionais identificados abaixo também devem monitorar sua capacidade de obter um voo de conexão, consultando o site do aeroporto mais próximo.

Veja abaixo o restante dos voos comerciais disponíveis para os Estados Unidos que a Embaixada dos EUA em Brasília tem conhecimento, no dia 24 de março às 17:00. (Obs.: Todos os horários estão sujeitos à alteração):

United Airlines – de Rio de Janeiro (GIG) para Houston (IAH) – o último voo antes da suspensão da rota, será no dia 24 de março.

United Airlines – de São Paulo (GRU) para Washington (IAD) – o último voo antes da suspensão da rota, será no dia 25 de março.

United Airlines – de São Paulo (GRU) para Chicado (ORD) – o último voo antes da suspensão da rota, será no dia 25 de março.

United Airlines – de São Paulo (GRU) para Newark (EWR) – o último voo antes da suspensão da rota, será no dia 28 de março.

United Airlines – de São Paulo (GRU) para Houston (IAH) – espera-se que o serviço diário continue até 3 de maio.

Delta Airlines – de Rio de Janeiro (GIG) para Atlanta (ATL) – opera diariamente (sujeito a alterações).

Delta Airlines – de São Paulo (GRU) para Atlanta (ATL) – opera diariamente (sujeito a alterações).

Delta Airlines – de São Paulo (GRU) para Nova York (JFK) – opera diariamente (sujeito a alterações).

Azul – Campinas (VCP) para Fort Lauderdale (FLL) – os horários foram reduzidos para quatro voos por semana no mês de março e somente um voo por semana no mês de abril.

Azul – Campinas (VCP) para Orlando (MCO) – os horários foram reduzidos para quatro voos por semana no mês de março e somente um voo por semana no mês de abril.

LATAM – São Paulo (GRU) para Miami (MIA) – espera-se que haja redução de horários.

LATAM – São Paulo (GRU) para Nova York (JFK) – espera-se que haja redução de horários.

LATAM – São Paulo (GRU) para Boston (BOS) – espera-se que haja redução de horários.

LATAM – São Paulo (GRU) para Orlando (MCO) – espera-se que haja redução de horários.

Assistência:

Informações específicas sobre o COVID-19 no Brasil: https://br.usembassy.gov/pt/informacoes-sobre-o-covid-19/

Embaixada dos Estados Unidos e Consulados no Brasil:

Embaixada dos Estados Unidos em Brasília

SES – Av. das Nações, Quadra 801, Lote 03

70403-900 – Brasília, DF

Telefone: (61) 3312-7000

Para emergências após o horário de expediente: (61) 3312-7400

Email: [email protected]

Escritório da Embaixada dos Estados Unidos em Belo Horizonte

Avenida do Contorno, 4520 / 2º Andar – Funcionários

Belo Horizonte, MG – 30110-028

Telefone: +55 (31) 3338-4000

Email: [email protected]

Consulado Geral dos Estados Unidos em Recife

Rua Goncalves Maia, 163

Bairro Boa Vista Recife, PE – 50.070-060

Telefone: (81) 3416-3050

Para emergências após o horário de expediente: (81) 99916-9470 or (81) 3416-3060

Email: [email protected]

Consulado Geral dos Estados Unidos no Rio de Janeiro

Av. Presidente Wilson, 147 Castelo

Rio de Janeiro, RJ — 20030-020

Entrada pela Rua Santa Luzia

Telefone: (21) 3823-2000

Para emergências após o horário de expediente: (21) 3823-2029

Email: [email protected]

Consulado Geral dos Estados Unidos em São Paulo

Rua Henri Dunant, 500,

Chácara Santo Antonio,

São Paulo, SP — 04709-110

Telefone: (11) 3250-5000

Para emergências após o horário de expediente: (11) 3250-5373

Email: [email protected]

Consulado Geral dos Estados Unidos em Porto Alegre

Av. Assis Brasil 1889

Passo d’Areia, Porto Alegre RS

Telefone: (51) 3345-6000

Para emergências após o horário de expediente: (51) 3345-6000

Email: [email protected]