Cientistas afirmam que 'múmias alienígenas' no Peru são na verdade bonecos feitos de ossos terrestres

(Reuters) - Um par de “múmias alienígenas” que apareceram misteriosamente no aeroporto da capital do Peru em outubro passado têm origens inteiramente terrestres, de acordo com uma análise científica revelada nesta sexta-feira (12).



Os dois pequenos espécimes foram descritos como bonecos humanóides por especialistas numa conferência de imprensa em Lima, e provavelmente feitos de partes humanas e animais. Uma outra mão de três dedos que se acredita ser da região de Nazca, no Peru, também foi analisada, com especialistas descartando qualquer conexão com vida alienígena.



"Eles não são extraterrestres. São bonecos feitos de ossos de animais deste planeta unidos com cola sintética moderna", disse Flavio Estrada, arqueólogo do Instituto de Medicina Legal e Ciências Forenses do Peru.



“É uma história totalmente inventada”, acrescentou Estrada.



As duas estatuetas apareceram nos escritórios do correio DHL no aeroporto de Lima, em uma caixa de papelão, e foram feitas para parecerem corpos mumificados, vestidos com trajes tradicionais andinos. Alguns meios de comunicação especularam posteriormente sobre uma possível origem alienígena.



Em setembro passado, dois pequenos corpos mumificados com cabeças alongadas e mãos com três dedos foram apresentados numa audiência no Congresso mexicano, gerando ampla cobertura mediática. O jornalista mexicano e entusiasta de OVNIs Jaime Maussan afirmou que esses corpos tinham cerca de 1.000 anos e foram recuperados no Peru em 2017, mas não estavam relacionados a nenhuma espécie conhecida.



A maioria dos especialistas posteriormente os descartou como uma fraude, possivelmente múmias humanas antigas mutiladas combinadas com partes de animais, mas certamente da Terra.



Na conferência de imprensa de Lima, na sexta-feira, organizada pelo Ministério da Cultura do Peru, os especialistas não afirmaram que as bonecas encontradas no escritório da DHL estavam relacionadas com os corpos apresentados no México, e sublinharam que os restos mortais no México também não são extraterrestres.

