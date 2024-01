Apoie o 247

247- A Corte Internacional de Justiça (CIJ) rejeitou a reivindicação de Kiev para reconhecer a Rússia como um "Estado agressor" e as Repúblicas Populares de Donetsk e Lugansk como "organizações terroristas", informou o Ministério das Relações Exteriores Russo nesta quarta-feira (31).

Mais cedo no dia, a CIJ rejeitou a maioria das reivindicações da Ucrânia contra a Rússia sob a Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial na Crimeia, disse a presidente do tribunal, Joan Donoghue.

"A Corte Internacional de Justiça não seguiu o capricho de Kiev e recusou-se a reconhecer a Rússia como um 'Estado agressor'. O tribunal também rejeitou insinuações ucranianas de que a DPR e a LPR são supostamente 'organizações terroristas'", diz a declaração, citada pela agência Sputnik.

Kiev esperava apoiar suas demandas pela transferência de ativos russos congelados no Ocidente e pela imposição de restrições internacionais contra a Rússia com a reivindicação apresentada ao tribunal, acrescentou o ministério.

O porta-voz da ONU, Stephane Dujarric, disse na quarta-feira que as Nações Unidas estão cientes da decisão da CIJ que rejeitou o pedido da Ucrânia para reconhecer a Rússia como Estado agressor.



“É claro que estamos muito conscientes da decisão, tomamos nota dela, mas não estamos lá para fornecer comentários sobre a decisão do tribunal independente”, disse Dujarric durante uma coletiva de imprensa.

A Rússia lançou a sua operação militar especial na Ucrânia em 24 de fevereiro de 2022. Os países ocidentais responderam impondo sanções abrangentes contra Moscou, ao mesmo tempo que aumentaram o seu apoio militar a Kiev. A Rússia e a Ucrânia acusaram-se mutuamente de cometer crimes de guerra durante as hostilidades.

