Cinegrafista da Fox News é morto durante cobertura da guerra na Ucrânia

Sputnik - A rede norte-americana Fox News informou, nesta terça-feira (15), que seu cinegrafista Pierre Zakrzewski foi morto ao cobrir o conflito na Ucrânia.

Zakrzewski foi morto e seu colega Benjamin Hall ficou ferido quando o veículo onde eles estavam foi atingido por um incêndio em Horenka, nos arredores de Kiev, na segunda-feira (14), disse a CEO da Fox News Media, Suzanne Scott, em comunicado.

Hall, um britânico que trabalha como correspondente do Departamento de Estado da rede, continua hospitalizado na Ucrânia, disse Scott.

"Pierre era um fotógrafo de zona de guerra que cobria quase todas as histórias internacionais para a Fox News, do Iraque ao Afeganistão e à Síria durante seu longo serviço conosco", disse Scott. "Sua paixão e talento como jornalista eram incomparáveis."

Zakrzewski, que morava em Londres, trabalhava na Ucrânia desde fevereiro.

No domingo (13), um jornalista norte-americano foi morto a tiros e outro ficou ferido em Irpin, subúrbio da linha de frente de Kiev onde aconteceram alguns dos combates mais ferozes desde o início da operação especial militar da Rússia na Ucrânia.

O produtor de documentários em vídeo, Brent Renaud, de 50 anos, estava trabalhando para a Time Studios em um projeto sobre questões globais relacionadas a refugiados, disse o meio de comunicação.

A Federação Internacional de Jornalistas identificou o jornalista ferido como o fotógrafo americano Juan Arredondo.

Um ucraniano que estava no mesmo carro que os americanos também ficou ferido, de acordo com um médico no local.

