Cinzas de Jiang Zemin são lançadas na foz do rio Yangtzé

ICL

Rádio Internacional da China (CRI) - Atendendo à vontade do próprio Jiang Zemin e de seus familiares, as cinzas do ex-presidente da China foram lançadas na foz do rio Yangtzé, no encontro com o Mar do Leste da China, nesse sábado (11). O ex-presidente morreu em 30 de novembro.

O membro do Comitê Permanente do Birô Político do Comitê Central do Partido Comunista da China, Cai Qi, e a mulher de Jiang Zemin, Wang Yeping, acompanharam a cerimônia realizada às 12h35min, horário de Beijing.

