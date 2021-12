Cisjordânia: Belém comemora Natal sem turistas estrangeiros e peregrinos

A alegria do Natal ficou incompleta devido à ausência de turistas estrangeiros e peregrinos que não puderam visitar a cidade por causa da pandemia de Covid-19 edit

(Xinhua) - Turistas e peregrinos palestinos se reuniram na sexta-feira na praça perto da Igreja da Natividade na cidade de Belém, Cisjordânia, marcando o início das celebrações do Natal em uma atmosfera de alegria e felicidade.

Centenas de foliões locais, incluindo turistas e peregrinos, se reuniram na famosa Praça da Manjedoura, onde uma gigantesca árvore de Natal foi colocada, tirando selfies ao lado dela.

Algumas das mulheres usavam roupas tradicionais palestinas, enquanto as crianças usavam vestidos novos. A cor vermelha, que é a cor do traje do Papai Noel, dominou a cena na praça.

Mas a alegria do Natal ficou incompleta devido à ausência de turistas estrangeiros e peregrinos que não puderam visitar a cidade por causa da pandemia de COVID-19.

Segundo dados oficiais, mais de três milhões e meio de turistas estrangeiros visitaram os territórios palestinos em 2019 e a maioria deles visitou Belém, uma cidade de grande importância na história cristã. No entanto, desde março de 2020, o fluxo de turistas estrangeiros quase zerou.

Durante as atividades cerimoniais em torno da Igreja da Natividade, Ibrahim Faltas, um padre cristão, disse à Xinhua que o Natal deste ano é difícil para todos os palestinos, pois a indústria do turismo sofreu um forte golpe, forçando a demissão de mais pessoas.

"Mas devemos ter esperança, apesar de todas as dificuldades, e rezamos para que esta nuvem seja removida de todo o mundo e o próximo ano seja melhor, em que a paz e a liberdade prevaleçam”, disse ele.

A ministra palestina do Turismo e Antiguidades, Rula Maayah, disse à Xinhua que o Natal deste ano em Belém teve muitas atividades e eventos festivos, ao contrário do ano passado, que testemunhou um fechamento completo.

"As celebrações deste ano estão sem turismo estrangeiro devido à propagação da nova variante do coronavírus Ômicron", disse ela, acrescentando que o turismo doméstico está ativo, já que um bom número se aglomerou em Belém.

"O Natal traz consigo a alegria e as esperanças em que o povo palestino acredita", disse a autoridade palestina.

Julia, uma menina palestina com um chapéu vermelho de Papai Noel indo para a Praça da Manjedoura, disse à Xinhua que estava feliz em comemorar o Natal.

