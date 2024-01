Clinton, príncipe Andrew e Branson tiveram encontros sexuais filmados por Jeffrey Epstein, revelam documentos judiciais

Apoie o 247

247 – Documentos judiciais revelaram alegações de gravações de encontros íntimos envolvendo o Príncipe Andrew, Bill Clinton e Sir Richard Branson, realizadas pelo falecido financista Jeffrey Epstein, segundo aponta reportagem da Sky News. As alegações foram feitas por Sarah Ransome, que se identificou como vítima de Epstein. Ransome apresentou as acusações como parte de um depoimento de impacto da vítima antes do julgamento da socialite britânica Ghislaine Maxwell por tráfico sexual. O escritório de advocacia representando o advogado de Epstein, Alan Dershowitz, enfatizou essas alegações para questionar a credibilidade da Sra. Ransome. O Príncipe Andrew, envolvido em controvérsias por sua associação com Epstein, negou veementemente qualquer irregularidade.

A porta-voz do Grupo Virgin, em nome de Sir Richard Branson, desconsiderou as alegações, citando um relatório de 2019 da New Yorker no qual Ransome admitiu ter inventado as gravações. A Sky News está buscando um comentário do ex-presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton. O Príncipe Andrew, afastando-se da vida pública e renunciando ao título de Alteza Real devido ao escândalo Epstein, havia resolvido um caso civil com Virginia Giuffre, que o acusou de agressão sexual quando tinha 17 anos. Um juiz dos EUA ordenou a liberação de documentos relacionados à ação civil de Giuffre contra Maxwell em 2015, levando à recente divulgação das alegações de Ransome.

Em seu depoimento, Ransome afirmou que as gravações foram feitas em ocasiões separadas envolvendo Clinton, o Príncipe Andrew e Branson. Ela alegou ter recebido imagens de uma amiga, implicando os três homens. Ransome afirmou que, apesar de relatar os incidentes à polícia em 2008, nenhuma ação foi tomada, e sua amiga enfrentou humilhação. A notícia está em constante atualização, e detalhes adicionais serão divulgados em breve.

